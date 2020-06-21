Новым президентом ЮФУ стала Марина Боровская
Стало известно, что на должность президента ЮФУ назначили Марину Боровскую. До вступления на новый пост женщина работала ректором ВУЗа. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе университета.
Марину Боровскую утвердили с помощью специального электронного голосования, которое проходило в тайном режиме. Большинство представителей ученого совета отдали именно ей свое предпочтение – ее кандидатура набрала больше всего голосов.
Стоит напомнить, что Марина Боровская могла стать президентом ЮФУ еще в марте 2020-го, после того как председатель Правительства РФ Михаил Мишустин освободил ее от занимаемой должности заместителя министра науки и высшего образования страны.
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ИСТОЧНИК KP.RU