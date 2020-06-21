На Дону нашли мертвым парня, который убил ножом отца и ранил маму

21 Июнь 2020 2020-06-21T14:01:53+03:00

По предварительной версии смерть наступила в результате утопления в воде. Фото: архив "КП"

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В Ростовской области обнаружили тело 24-летнего парня, который ранее напал на своих родителей с ножом. В результате его пожилой отец скончался на месте, а мать с тяжелыми ранам увезли в больницу.

Как сообщили в Следственному комитет по Ростовской области труп обнаружили в воде вблизи берега, недалеко от балки Калмыцкой, что в хуторе Ленинаван. Провоохранители достали тело и отправили на экспертизу. Криминалисты не обнаружили следов насильственной смерти.

- По предварительной версии смерть наступила в результате утопления в воде. Следствием будет установлена причина смерти подозреваемого, проверены обстоятельства ее наступления, в том числе и версия добровольного ухода из жизни, - отметила на сайте ведомства.

Кроме того, специалисты проведут психическую экспертизу, чтобы определить в каком состоянии находился парень в момент смерти.

Напомним, 24-летний парень 16 июня набросился на своих родителей с ножом. Он нанес несколько ударов своему 74-летнему папе, который от полученных ран скончался на месте, и 46-летней матери. Женщине повезло – вовремя приехавшие медики доставили ее в больницу и спасли пострадавшую. После этого молодой человек сбежал.

По факту случившегося на парня возбудили уголовного дело и объявили в розыск. Как видно, поиски быстро дали результат.

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ИСТОЧНИК KP.RU