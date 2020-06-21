В донском МЧС предупредили о чрезвычайной пожароопасности

21 Июнь 2020 2020-06-21T17:37:46+03:00

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МЧС по Ростовской области предупредило всех жителей о чрезвычайной пожароопасности в регионе. По данным спасательного ведомства, еще более осторожным нужно быть с 22 по 24 июня.

По официальной информации, в течение этих трех дней сохранится самый высокий – пятый класс пожарной опасности. Под угрозой юго-восточные, местами северо-восточные и северо-западные районы области. Кроме этого, высокий риск загорания растительности – в Приазовье. В остальных частях донского региона – четвертый класс пожарной опасности.

МЧС напоминает всем жителям основные правила поведения на природе во избежание ЧП. Запрещено разводить костры, стоит быть предельно внимательным и осторожным при обращении с огнем, а также ни в коем случае не подпаливать сухую траву.

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ИСТОЧНИК KP.RU