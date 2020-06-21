2020-06-21T18:24:53+03:00
Общество

Штормовое предупреждение на Дону: ожидаются ливни с грозой и градом

Воскресный вечер омрачат сильный ветер и обильные осадки
Дадаян Давид
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По данным синоптиков, погода сильно испортится вечером 21 июня. Фото: архив "КП"По данным синоптиков, погода сильно испортится вечером 21 июня. Фото: архив "КП"
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В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в региональном МЧС. Спасатели призывают жителей региона быть осторожными и внимательными.

Сегодня, 21 июня многим ростовчанам пришло СМС-сообщение, где было сказано о резком ухудшении погодных условий. Как выяснилось, в вечернее время на Дону ожидается настоящий шторм с сильным ветром и ливнями.

— В период с 16:30 - 19:00 21 июня и до конца суток, а также в течение 22 июня местами в Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений в виде сильных дождей, ливней в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с, — отметили в спасательном ведомстве.

В такую погоду людям следует быть максимально осторожными. Не стоит парковать машины под старыми деревьями, ведь сильный ветер может их повалить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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