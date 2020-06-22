Ростовчане предложили поучиться радоваться жизни у кришнаитов

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:04:04+03:00

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В центре Ростова-на-Дону кришнаиты устроили задорные танцы.

Молодые люди изо всех сил били в барабаны, а девушки в ярких платьях кружились в хороводах. Все это гуляние снимали прохожие, одна из записей была опубликована в одном из городских пабликов соцсети.

- Хороводы кришнаитов на Пушкинской и набережной, как признак возвращения к обычной жизни. Одно отличие — маски на подбородках, - написал автор публикации.

Пользователи не смогли удержаться от комментариев и написали, что у них надо бы поучиться радоваться жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU