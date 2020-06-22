2020-06-22T11:25:29+03:00
Общество

Вратаря ФК "Ростов" обеспечили пожизненным бесплатным проездом в такси после 10 упущенных мячей за матч

Голкипер также смог отразить 15 попыток забить
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Заслуги Дениса Попова отметили. Фото: Instagram Денис ПоповЗаслуги Дениса Попова отметили. Фото: Instagram Денис Попов
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Роковой для "Ростова" матч против "Сочи", где молодежка желто-синих проиграла с разгромным счетом 10:1, обернулась пожизненным проездом в такси для одного из игроков донского клуба.

17-летний ростовский голкипер Денис Попов отразил 15 ударов во время матча. Если бы не его действия, то счет оказался бы более ужасающим.

- Мы хотим подарить Денису Попову возможность перемещаться на такси в любом городе нашего присутствия. Никакой «угадайки»: В любом классе обслуживания. Бесплатно. И навсегда, - сообщил своей странице в Facebook пресс-секретарь компании Георгий Лобушкин.

По его словам, один из крупных перевозчиков рассмотрел предложение одного из таксистов в Ростове-на-Дону нанести на свой автомобиль граффити с изображением Дениса Попова. Водителя многие поддержали. Сейчас компания запрашивает разрешение на подобное упоминание имени и фото игрока у ростовского футбольного клуба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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