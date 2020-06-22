В Ростове поймали двух серийных угонщиков автомобилей

22 Июнь 2020 2020-06-22T19:12:17+03:00

У одного из них при себе было оружие

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В Ростове задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении краж автомобилей.

В ходе следствия стало известно, что злоумышленники сначала следили за владельцами авто, чтобы понять, когда машина находится без присмотра. А потом они беспрепятственно угоняли иномарку, используя при этом сложное дорогостоящее оборудование. Угонщики все продумывали до мельчайших деталей, перед тем, как перегнать угнанный автомобиль на место временной стоянки, один из подозреваемых предварительно проезжал по маршруту, чтобы проверить дорогу на наличие постов ГИБДД. Похищенные машины злоумышленники оставляли в арендуемых боксах подземных гаражей, которые находятся в многоквартирных домах на территории города.

В результате комплекса мероприятий правоохранители смогли задержать двух подозреваемых 37 и 38 лет, при одном из них оказалось оружие - боевой пистолет ТТ. Позже удалось установить причастность злоумышленников еще к трем угонам. Они похитили Lexus ЕС250, Mercedes S500 и Nissan Teana. Последнюю иномарку у угонщиков удалось изъять. А также было изъято электронное оборудование, с помощью которого они похищали автомобили, боевой пистолет ТТ и различные боеприпасы. Сейчас и дальше устанавливается причастность подозреваемых к аналогичным эпизодам противоправной деятельности. Все угнанные подозреваемыми иномарки возвращены законным владельцам.

- В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU