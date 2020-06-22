ФК "Ростов" переложил ответственность за разгромный проигрыш в матче против "Сочи" на РПЛ

22 Июнь 2020 2020-06-22T20:04:48+03:00

Шесть футболистов "Ростова" заразились коронавирусом перед матчем с "Сочи". Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

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ФК "Ростов" до сих пор не может оправиться от разгромного проигрыша молодежки в матче против "Сочи" в матче 23-го тура ЧМ по футболу. Как ранее сообщала "Комсомолка", желто-синие уступили со счетом 10:1.

Причиной проигрыша стало то, что в основном составе игроков заболели коронавирусом сразу шесть футболистов. В связи со сложившейся ситуацией на игру отправили молодежный состав. В ростовском клубе считают, что матч должны были перенести, но противники наотрез отказались от этого.

- В любом случае ответственность за принятое решение должна возлагаться на руководство Российской Премьер-лиги, а не на "Сочи". Однако вместо принятия решения Лига самоустранилась, столкнув лбами два клуба и подставив "Сочи" под шквал критики, - отмечено в сообщении ФК "Ростов".

В пресс-службе ростовского клуба отметили,что никаких претензий к противникам у ФК "Ростов" нет.

- В вопросе проведения игр и утверждения календаря нет места договоренностям клубов – подобные организационные решения находятся в сфере исключительной компетенции руководства РПЛ, - отметили в клубе.

Стоит отметить, что в случае неявки игрокам клуба могли бы засчитать техническое поражение, что повлекло бы за собой ряд неприятных последствий для клуба, а также эта ситуация отразилась на место в рейтинге чемпионата России, где команда держалась на 4 месте, уступая "Зениту", "Локомотиву" и "Краснодару".

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ИСТОЧНИК KP.RU