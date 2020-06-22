ФК "Ростов" переложил ответственность за разгромный проигрыш в матче против "Сочи" на РПЛ
ФК "Ростов" до сих пор не может оправиться от разгромного проигрыша молодежки в матче против "Сочи" в матче 23-го тура ЧМ по футболу. Как ранее сообщала "Комсомолка", желто-синие уступили со счетом 10:1.
Причиной проигрыша стало то, что в основном составе игроков заболели коронавирусом сразу шесть футболистов. В связи со сложившейся ситуацией на игру отправили молодежный состав. В ростовском клубе считают, что матч должны были перенести, но противники наотрез отказались от этого.
- В любом случае ответственность за принятое решение должна возлагаться на руководство Российской Премьер-лиги, а не на "Сочи". Однако вместо принятия решения Лига самоустранилась, столкнув лбами два клуба и подставив "Сочи" под шквал критики, - отмечено в сообщении ФК "Ростов".
В пресс-службе ростовского клуба отметили,что никаких претензий к противникам у ФК "Ростов" нет.
- В вопросе проведения игр и утверждения календаря нет места договоренностям клубов – подобные организационные решения находятся в сфере исключительной компетенции руководства РПЛ, - отметили в клубе.
Стоит отметить, что в случае неявки игрокам клуба могли бы засчитать техническое поражение, что повлекло бы за собой ряд неприятных последствий для клуба, а также эта ситуация отразилась на место в рейтинге чемпионата России, где команда держалась на 4 месте, уступая "Зениту", "Локомотиву" и "Краснодару".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вратаря ФК "Ростов" обеспечили пожизненным бесплатным проездом в такси после 10 упущенных мячей за матч
Голкипер также смог отразить 15 попыток забить (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU