Очередная ростовская колония закрылась на карантин
В Ростове на карантин из-за коронавируса закрылась исправительная колония №10.
- Положительный тест на коронавирус выявлен у одного из самых возрастных сотрудников колонии", - сообщил изданию "Царьград" источник в правоохранительных органах.
Таким образом, в исправительном учреждении оказались на две недели заперты (запрет на свидания, посылки и посещения) более 700 осуждённых и все сотрудники. Стоит отметить, что в колонии сейчас введена система вахтового дежурства по две недели.
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Сотрудники исправительного учреждения будут ночевать в комнатах для длительных свиданий.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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