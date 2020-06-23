2020-06-23T08:46:28+03:00
Общество

Очередная ростовская колония закрылась на карантин

COVID-19 обнаружили у одного из пожилых сотрудников
Виктория Никитина
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В Ростове на карантин из-за коронавируса ушла очередная колонияВ Ростове на карантин из-за коронавируса ушла очередная колонияФото: "КП" Архив
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В Ростове на карантин из-за коронавируса закрылась исправительная колония №10.

- Положительный тест на коронавирус выявлен у одного из самых возрастных сотрудников колонии", - сообщил изданию "Царьград" источник в правоохранительных органах.

Таким образом, в исправительном учреждении оказались на две недели заперты (запрет на свидания, посылки и посещения) более 700 осуждённых и все сотрудники. Стоит отметить, что в колонии сейчас введена система вахтового дежурства по две недели.

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Сотрудники исправительного учреждения будут ночевать в комнатах для длительных свиданий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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