2020-05-15T16:20:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Закрыли вместе с заключенными: в ростовской колонии ввели строгий карантин

Сотрудники исправительного учреждения будут ночевать в комнатах для длительных свиданий.
Дадаян Давид
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Ограничительные меры продлятся до особого распоряжения. Фото: ФКУ ИК-2.Ограничительные меры продлятся до особого распоряжения. Фото: ФКУ ИК-2.
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Исправительную колонию № 2, расположенную в южной столице, закрыли на карантин. Строгие ограничения продлятся до особого указания. Информация об этом сообщили на странице общественной наблюдательной комиссии Ростовской области в "инстаграме".

По их информации, карантин объявили из-за того, что у одного сотрудника обнаружили коронавирус. Было принято решение полностью изолировать всех сотрудников режимного учреждения. Они переведены на двухнедельных график работы. Для них будет организовано питание. Покидать пределы колонии нельзя будет и заключенным, которые должны были освободиться в этот период.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН по региону, на территории ИК-2 с 14 мая прекращен прием посылок и передач осужденным. Кроме этого, введен особый порядок работы адвокатов и иных лиц, имеющих право на оказание юридической помощи. Им будут измерять температуру, а также они должны использовать все средства индивидуальной защиты.

Колония находится в Октябрьском районе на улице Тоннельной. Учреждение открылось еще в середине прошлого века - в 1947 году. За это время на ее территории многое изменилось. Например, в конце 60-х годов открылось профессионально-техническое училище. В колонии также имеется православный храм Вознесения, построенный руками самих осуждённых.

Отметим, что на данный момент в Ростовской области зафиксировано уже 2200 случаев заражения. Только за последние сутки врачи выявили еще 89 зараженных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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