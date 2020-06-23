2020-06-23T09:01:33+03:00
Происшествия

В Ростовской области в реке нашли труп пятилетнего ребенка

Малыш отдыхал на берегу реки с бабушкой и дедушкой
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростовской области утонул ребенок, отдыхавший с бабушкой и дедушкойВ Ростовской области утонул ребенок, отдыхавший с бабушкой и дедушкойФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В донском регионе обнаружили труп пятилетнего малыша.

Инцидент произошел 21 июня в Октябрьском районе Ростовской области, в селе Терновый Яр. Ребенок отдыхал вместе со своими бабушкой и дедушкой на берегу реки. Взрослые уже начали собираться домой, когда заметили, что малыша нет. Старики бросились разыскивать кроху.

Помогали искать и другие отдыхающие. И через некоторое время удалось найти тело малыша в водных зарослях в 30 метрах от места отдыха бабушки с дедушкой и ребенка.

- Приехавшим на место ЧП медикам оставалось только констатировать смерть ребенка. По предварительным данным, малыш захлебнулся водой и утонул, - сообщает издание «Регион online» со ссылкой на источник в экстренных службах Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три ребенка утонули в Ростовской области.

Они остались без присмотра старших.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Я не доволен своей игрой": 17-летний вратарь "Ростова" Денис Попов пришел к Урганту
Новая шахта заработает в Ростовской области в 2022 году
Живой джаз можно будет послушать в эфире радио «Комсомольская правда»
Специализированный центр для одаренных детей Юга России начинает работу в ЮФУ
В Ростовской области в реке нашли труп пятилетнего ребенка
Очередная ростовская колония закрылась на карантин
Новый автобусный маршрут свяжет центр Ростова и Гребной канал
Пенсионерам Ростовской области посоветовали продолжить соблюдать самоизоляцию
Суд увеличил алименты на ребенка Дмитрия Тарасова от бывшей жены
ФК "Ростов" переложил ответственность за разгромный проигрыш в матче против "Сочи" на РПЛ
В ростовском ковидном госпитале умер врач
В Ростове поймали двух серийных угонщиков автомобилей
Три ребенка утонули в Ростовской области
Телеведущий Константин Ивлев откроет рестораны в Ростовской области
Четверо человек пострадали из-за взрыва газового балона в Керчи
Автомобильная компания незаконно сбрасывала отходы в контейнеры садоводов
Певцы без штанов в центре города ошарашили ростовчан