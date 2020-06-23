В Ростовской области в реке нашли труп пятилетнего ребенка

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:01:33+03:00

В Ростовской области утонул ребенок, отдыхавший с бабушкой и дедушкой Фото: "КП" Архив

Малыш отдыхал на берегу реки с бабушкой и дедушкой

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В донском регионе обнаружили труп пятилетнего малыша.

Инцидент произошел 21 июня в Октябрьском районе Ростовской области, в селе Терновый Яр. Ребенок отдыхал вместе со своими бабушкой и дедушкой на берегу реки. Взрослые уже начали собираться домой, когда заметили, что малыша нет. Старики бросились разыскивать кроху.

Помогали искать и другие отдыхающие. И через некоторое время удалось найти тело малыша в водных зарослях в 30 метрах от места отдыха бабушки с дедушкой и ребенка.

- Приехавшим на место ЧП медикам оставалось только констатировать смерть ребенка. По предварительным данным, малыш захлебнулся водой и утонул, - сообщает издание «Регион online» со ссылкой на источник в экстренных службах Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU