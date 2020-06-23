Новая шахта заработает в Ростовской области в 2022 году

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:17:42+03:00

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В донском регионе в скором времени заработает новая шахта - «Садкинская – Восточная». По сообщению регионального правительства, предприятие, расположенное в Усть-Донецком районе, в настоящее время готовится к эксплуатации.

Как рассказал замгубернатора – министр промышленности и энергетики Ростовской области Игорь Сорокин, объем инвестиций в строительство объекта составляет более 9,9 млрд рублей. При этом запасы угля на участке строительства шахты «Садкинская – Восточная» оцениваются как весьма перспективные и составляют 78 млн тонн.

- После ввода в эксплуатацию там ежегодно будут добывать 3 млн тонн антрацита, - сообщил Игорь Сорокин.

Также в Красносулинском районе ведутся проектные работы по строительству еще одного будущего угольного производства - шахты «Садкинская — Северная». Она имеет еще более впечатляющие запасы антрацита в количестве 223 млн тонн.

Ранее стало известно, что российскую угольную промышленность ждет перезапуск. Масштабные планы анонсировали на сайте федерального правительства, где появилась информация о том, что премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности страны на срок до 2035 года.

Ростовская область с ее богатыми месторождениями каменного угля оказалась среди субъектов РФ, о которых идет речь в правительственном документе. На территории донского региона, после проведения разведывательных работ, было установлено наличие солидного запаса полезных ископаемых — около 6,5 млрд тонн угольных ресурсов. В прошлом году на Дону силами шахтеров были добыты 5,4 млн тонн угля.

ИСТОЧНИК KP.RU