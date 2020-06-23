Массовую травлю собак устроили догхантеры на северном
Жители северного жилого массива забили тревогу поп поводу массовой гибели животных.
Догхантеры рассыпали отравленную еду вблизи гипермаркета «Окей» и ТЦ «Парк». Жертвами противоправных действий стало уже множество бродячих псов и домашних питомцев. Об происходящем очевидцы сообщили в одном из городских пабликов соцсети.
- За вчерашний день в ветклиники поступил 31 новый случай с отравлением собак. Из них 30 закончились смертью. Берегите своих домашних животных, и воздержитесь от прогулок, - написал автор поста.
Подписчики сообщества не смогли удержаться от комментариев по поводу произошедшего.
«Поводок и намордник гарантия безопасности вашего любимца», «Вчера был не 31, а 31 000 000 случаев, будьте бдительны», «Все дворовые собаки, которые были в районе дома Быта за 1 день отравились», - прокомментировали они.
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ИСТОЧНИК KP.RU