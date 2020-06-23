Дончане смогут пройти бесплатный тест на антитела к коронавирусу
Жители Ростовской области с 25 июня по 1 июля смогут бесплатно пройти тест на антитела к коронавирусу.
Эта услуга будет доступна жителям пяти городов донского региона. Обследоваться смогут жителей Ростова-на-Дону, Шахт, Волгодонска, Каменска-Шахтинского и Таганрога. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
- Обследование проведут среди здоровых детей и взрослых, независимо от наличия или отсутствия перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией, - говорится в сообщении.
Все желающие пройти тестирование должны будут пройти анкетирование с согласием на обработку персональных данных. Записывать на тестирование будут только в электронном виде. Всех, кто соответствует требованиям, пригласят на обследование.
Информацию о заполнении анкеты и исследовании можно уточнить по телефонам горячей линии с 08:00 до 18:00: (989) 712-89-42, (989) 538-42-39, (988) 896-41-63.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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