В Ростовской области разыскивают пропавшую сутки назад школьницу

23 Июнь 2020 2020-06-23T20:37:40+03:00

Местонахождение девочки до сих пор остается неизвестным

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В донском регионе разыскивают пропавшую школьницу.

12-летняя Дарья Подгорная ушла из дома в городе Батайске 22 июня. До нынешнего момента ее местонахождение остается неизвестным. Близкие школьницы не могут с ней связаться и обратились за помощью в поисках к волонтерам. Об этом сообщает портал DonDay.ru.

На момент исчезновения девочка была одета в одета в черную кофту, черные брюки и черные кроссовки. Поисковики выдвинули версию, что школьница могла отправиться в Ростов-на-Дону.

Рост пропавшей около 165 сантиметров. У нее русые волосы и худощавое телосложение.

Если вы видели или знаете, где может находиться школьница, то сообщите по номерам: 8-951-500-96-13 или 102.

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ИСТОЧНИК KP.RU