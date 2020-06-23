В Ростовской области разыскивают пропавшую сутки назад школьницу
В донском регионе разыскивают пропавшую школьницу.
12-летняя Дарья Подгорная ушла из дома в городе Батайске 22 июня. До нынешнего момента ее местонахождение остается неизвестным. Близкие школьницы не могут с ней связаться и обратились за помощью в поисках к волонтерам. Об этом сообщает портал DonDay.ru.
На момент исчезновения девочка была одета в одета в черную кофту, черные брюки и черные кроссовки. Поисковики выдвинули версию, что школьница могла отправиться в Ростов-на-Дону.
Рост пропавшей около 165 сантиметров. У нее русые волосы и худощавое телосложение.
Если вы видели или знаете, где может находиться школьница, то сообщите по номерам: 8-951-500-96-13 или 102.
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ИСТОЧНИК KP.RU