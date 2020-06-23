Ростовчанина осудили за зверское нападение на собутыльника

23 Июнь 2020 2020-06-23T21:10:54+03:00

В Ростове осудили парня, напавшего с ножом на собутыльника Фото: "КП" Архив

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В донской столице осудили местного жителя за то, что он ударил ножом своего знакомого.

Молодой человек обвинялся по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». В ходе следствия стало известно, что парень выпивал вместе со своим знакомым в квартире на кухне. Между ними завязался спор в ходе которого собутыльник ударил по лицу кулаком осужденного. Молодой человек не смог снести этого, он схватил кухонный нож и нанес обидчику по одному удару в грудь, правую руку и пах. После этого потерпевшему удалось выжить, но он получил ранения средней тяжести.

- Кировский районный суд Ростова-на-Дону признал обвиняемого виновным, - сообщили в прокуратуре Кировского района. - Его приговорил к трем годам и четырем месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU