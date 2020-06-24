"Икона стиля" на Нагибина крайне озадачила горожан

24 Июнь 2020 2020-06-24T08:51:26+03:00

Даму часто встречают в промежутке от "Горизонта" до Северного водохранилища

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Ростовчане часто встречающие местную жительницу в одном нижнем белье задались множеством вопросов.

Полная дама изо дня в день появляется на промежутке от "Горизонта" до Северного водохранилища. Она не утруждается ни обуваться, ни одеваться - на ней лишь спортивный топ в виде лифа, надетый на бюстгальтер, трусы и чулки. В этом наряде она загорала на пляже.

Чуть позже она была замечена на остановке на проспекте Михаила Нагибина. Но ее "наряд" немного истрепался - она сменила только трусы, майка была грязной, а чулки рваными и в стрелку от стоп до самых бедер.

- Икона стиля на Нагибина. Потом она заглянула на пляж Северного водохранилища, - написал автор второй публикации о даме.

Пользователи в комментариях вспомнили велосипедистку, которая прославилась прошлым летом. Она надевала очень короткие шорты, чем удивляла горожан.

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ИСТОЧНИК KP.RU