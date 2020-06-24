2020-06-24T09:17:14+03:00
Общество

Стоимость модернизации ростовских ливневок превысит годовой бюджет города

На это понадобится 40 миллиардов рублей
Виктория Никитина
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В Ростове запланировали модернизацию ливневок. Фото: городская администрацияВ Ростове запланировали модернизацию ливневок. Фото: городская администрация
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В донской столице полный ремонт ливневок будет стоить порядка 40 миллиардов рублей.

Такую сумму озвучили в городской администрации. Но она превышает даже годовой бюджет города. В настоящее время всю территорию Ростова поделили на 35 укрупненных водосборных бассейнов.

- Полноценное развитие городских систем водоотвода требует колоссальных вложений. Сейчас началась поэтапная реализация мер по комплексному развитию, - отметили в пресс-службе мэрии.

Сейчас уже идет разработка проектной документации, чтобы начать выполнение работ по проспекту Буденновскому. Еще одной проблемой являются незаконные врезки труб хозяйственно-бытовой канализации в систему водоотвода города.

Стало также известно, что до 1 октября 2022 года завершится инвентаризация коллекторов и выпусков.

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Есть предположение, что решетку сдали на металлолом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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