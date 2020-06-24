2020-06-24T13:36:31+03:00
Спорт

Кокорин, сыгравший против «молодежки» Ростова, похвастался маской из кожи питона

Аксессуар обошелся бомбардиру почти в 30 тысяч рублей
Иван ТИМОФЕЕВ
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Александр Кокорин в маске из кожи питона. Инстаграм спортсменаАлександр Кокорин в маске из кожи питона. Инстаграм спортсмена
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Известный футболист Александр Кокорин, который в минувшую пятницу сыграл против ФК «Ростова», в своем «Инстаграм» похвастался маской для лица, сделанной из кожи питона. Цена такого аксессуара – 29500.

Это примерно 2,5 обычные пенсии или 2/3 от среднемесячной зарплаты по данным Росстата.

Таких масок, судя по его соцсетям, у футболиста две. Их делают на заказ в одном из элитных московских ателье. Как заявляет производитель, изделие создаётся индивидуально под каждого заказчика.

Напомним, матч "Ростов" - "Сочи" закончился со счетом 10:1. За несколько дней до встречи у шестерых игроков донского клуба выявили коронавирус, а после всех футболистов основного состава отправили на карантин. Руководство "желто-синих" было вынуждено отправить на матч игроков академии - 16-17-летних мальчишек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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