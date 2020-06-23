"Я не доволен своей игрой": 17-летний вратарь "Ростова" Денис Попов пришел к Урганту

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:23:49+03:00

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17-летний вратарь молодежки "Ростова" Денис Попов пришел на шоу Ивана Урганта. Знаменитый ведущий провел с юным дарованием интересную беседу. Голкипер признался, что не пересматривал игру против "Сочи", так как остался не доволен своей игрой. Кроме того, он рассказал как ему удалось отразить сложнейший пенальти.

Небольшое предисловие: 17-летний голкипер академии клуба защищал ворота "Ростова" в матче против "Сочи" 19 июня. После игры он стал настоящей звездой. О нем высказались именитые спортсмены, тренеры, комментаторы и даже политические деятели. В итоге он появился на федеральном канале и ответил на вопросы Ивана Урганта.

Денис Попов рассказал, что за несколько дней он обрел огромную популярность. До матча в его "инстаграме" было около 300 подписчиков, а сейчас - больше 40 тысяч!

- Мы хотели просто выйти и показать уровень. Хотели доказать, что способны играть против футболистов, у которых за плечами огромный опыт в Премьер-Лиге, - признался Попов, говоря о подготовке к матчу.

После встречи с парнем связались многие знаменитые спортивные деятели. Все хвалили парня за отличную игру и желали удачи.

- Мне написали Василий Уткин, Дмитрий Губерниев и многие "топовые" вратари, - отметил юный голкипер.

Иван Угрант поинтересовался у Попова как ему удалось отразить тот самый пенальти. Ответ ростовчанина оказался неожиданным.

- Я думаю, что мне просто повезло. Заранее выбрал угол и решил прыгать туда. После игры несколько футболистов "Сочи" подошли ко мне - похвалили и пожелали удачи, - добавил парень.

Он также признался, что не пересматривал матч, потому что остался не доволен своей игрой. В конце ростовчанин добавил, что в ближайшем будущем не планирует переходить в другую команду.

- Я хочу играть за "Ростов" и защищать цветы этого клуба, - не раздумывая, ответил вратарь.

Напомним, матч "Ростов" - "Сочи" закончился со счетом 10:1. За несколько дней до встречи у шестерых игроков донского клуба выявили коронавирус, а после всех футболистов основного состава отправили на карантин. Руководство "желто-синих" было вынуждено отправить на матч игроков академии - 16-17-летних мальчишек.

ИСТОЧНИК KP.RU