2020-06-21T12:42:37+03:00
Спорт

«Это был не матч, а издевательство»: Владимир Жириновский призвал отменить результаты игры молодежки «Ростова» с «Сочи»

По мнению политика, донская команда проиграла только потому, что не смогла отправить на встречу основной состав
Дадаян Давид
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Владимир Жириновский встал на защиту футболистов "Ростова". Фото: архив "КП"Владимир Жириновский встал на защиту футболистов "Ростова". Фото: архив "КП"
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Лидер крупной российской политической партии Владимир Жириновский высказался о матче между «Ростовом» и «Сочи», где в составе донской команды играли 17-летние подростки. Политик разместил у себя в телеграмм-канале пост, в котором призвал отменить итоги этого матча. Он назвал встречу, которая закончилась со счетом 10:1, издевательством.

Жириновский написал, что кубанский клуб обыграл «Ростов» благодаря более сильному составу. Силы были не равны, ведь дончанам пришлось отправить на игру даже не молодежный состав, а игроков 2003 года.

- Мы выражаем возмущение, что руководством РПЛ и РФС не перенесли этот матч, и руководство «Ростова» было вынуждено отправить на игру запасной состав. В итоге это был не матч, а издевательство, - написал в социальной сети Владимир Жириновский.

Политик пошел еще дальше и призвал спортивные ведомства пересмотреть результаты встречи. По мнению Жириновского, в будущем, когда ростовчане выйдут из карантина, необходимо сыграть еще раз, но уже в «боевом» составе.

- Надо встать на защиту футболистов "Ростова", отменить результаты матча и назначить повторную игру, когда команда сможет выставить свой основной состав, - добавил Владимир Жириновский.

Напомним, матч состоялся 19 июня на стадионе «Фишт» в Сочи. За несколько дней до этого у нескольких игроков «Ростова» обнаружили коронавирус. В результате всех отправили на карантин. Ехать на игру было некому, и тогда руководство клуба пошло на крайние меры: в Сочи отправили игроков 2003 года.

17-летние парни бились до последнего, но не смогли противостоять более сильному сопернику. Вратарь «желто-синих» Денис Попов стал настоящей звездой, отбив пенальти и совершив 15 сейвов. Он много раз спасал свою команду. Единственный игрок «Ростова», который забил гол в ворота хозяев, - Роман Романов. В раздевалке он рассказал, как удалось это сделать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Это был не матч, а издевательство»: Владимир Жириновский призвал отменить результаты игры молодежки «Ростова» с «Сочи»
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