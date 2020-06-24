Несколько ростовских улиц останутся без холодной воды на целый день

24 Июнь 2020 2020-06-24T18:47:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В донской столице ожидаются очередные отключения воды.

На этот раз без холодного водоснабжения останутся жители улицы 18-я Линия с 8:30 25 июня и до 7:00 26 июня. Отключения связаны с запланированными работами по переврезке водопроводной линии.

- Воды не будет от улицы 12-я линия до улицы 20-я линия, а также от улицы Налбандяна до Майской. Работы будут проводить две аварийные бригады», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Местных жителей попросили запастись питьевой водой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Длительные отключения горячей воды грядут в донском регионе после завершения режима самоизоляции.

Ее могут отключить на две недели.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU