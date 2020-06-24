2020-06-24T18:47:58+03:00
Общество

Несколько ростовских улиц останутся без холодной воды на целый день

Местным жителям предложили запастись питьевой водой
Виктория Никитина
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В Ростове ожидаются новые отключения водыВ Ростове ожидаются новые отключения водыФото: "КП" Архив
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В донской столице ожидаются очередные отключения воды.

На этот раз без холодного водоснабжения останутся жители улицы 18-я Линия с 8:30 25 июня и до 7:00 26 июня. Отключения связаны с запланированными работами по переврезке водопроводной линии.

- Воды не будет от улицы 12-я линия до улицы 20-я линия, а также от улицы Налбандяна до Майской. Работы будут проводить две аварийные бригады», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Местных жителей попросили запастись питьевой водой.

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Длительные отключения горячей воды грядут в донском регионе после завершения режима самоизоляции.

Ее могут отключить на две недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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