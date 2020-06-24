Несколько ростовских улиц останутся без холодной воды на целый день
В донской столице ожидаются очередные отключения воды.
На этот раз без холодного водоснабжения останутся жители улицы 18-я Линия с 8:30 25 июня и до 7:00 26 июня. Отключения связаны с запланированными работами по переврезке водопроводной линии.
- Воды не будет от улицы 12-я линия до улицы 20-я линия, а также от улицы Налбандяна до Майской. Работы будут проводить две аварийные бригады», - сообщили в пресс-службе городской администрации.
Местных жителей попросили запастись питьевой водой.
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Длительные отключения горячей воды грядут в донском регионе после завершения режима самоизоляции.
Ее могут отключить на две недели.
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ИСТОЧНИК KP.RU