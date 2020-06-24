В Ростове после ремонта вновь открылся мост на Зоологической

24 Июнь 2020 2020-06-24T19:28:49+03:00

В Ростове после ремонта открыли мост на зоологической Фото: "КП" Архив

К 1 августа будет обустроена и тротуарная часть моста

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В Ростове после долго ремонта возобновлено движение на мосту по улице Зоологической.

Об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко. Этот мост существует уже более 60 лет. Но город долгое время не имел возможности провести его капитальный ремонт.

Деньги на работы смогли выделить только благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего было потрачено более 40 миллионов рублей.

- Подрядчик по максимуму использовал время самоизоляции, когда поток транспорта был менее интенсивным. Сейчас движение открыто в двух направлениях, - заявил Логвиненко.

Он также добавил, что к 1 августа будет обустроена и тротуарная часть моста.

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Движение на этом участке ограничено.

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ИСТОЧНИК KP.RU