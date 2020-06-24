Дончан предупредили о чрезвычайной пожароопасности

24 Июнь 2020 2020-06-24T21:16:26+03:00

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В Ростовской области зафиксирован высокий уровень пожароопасности.

Большая вероятность пожаров существует в нескольких районах Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

С 25 по 27 июня пятый класс пожароопасности будет сохраняться в юго-восточных, местами в северо-восточных, северо-западных районах, в Приазовье, а также в Милютинском, Обливском, Морозовском и Тацинском района Ростовской области.

В ГУ МЧС России по Ростовской области призвали жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU