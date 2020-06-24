Жители Ростовской области станут платить больше за услуги ЖКХ с 1 июля

24 Июнь 2020 2020-06-24T21:45:24+03:00

Тариф возрастет на все, кроме вывоза мусора

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В донском регионе с 1 июля ожидается рост цен на услуги ЖКХ. Об этом сообщили в Региональной службе по тарифам. Также было отмечено, что в общей сложности тарифы будут проиндексированы на 2,4%.

Больше всего изменится цена на отопление и горячую воду. Тариф будет зависеть от поставщика, но стоимость не должна вырасти более, чем на 5,6%.

Таким образом, вырисовывается следующая картина:

- электричество станет дороже на 4%. Жители газифицированных домов будут платить по 4,11 рубля за кВт/ч в пределах соцнормы и по 5,75 сверх нее. А дончане, имеющие электроплиты и жители сельской местности будут платить 2,88 рубля и 4,02 рубля соответственно;

- цена на водоснабжение и водоотведение возрастет на 3,4%, а конечные тарифы также будут зависеть от поставщиков;

- новая цена на газ будет рассчитываться до 30 июня, но увеличится не более, чем на 3%;

- тариф на вывоз мусора был установлен еще 1 января, и поэтому с 1 июля он не изменится.

- В связи с инфляционными процессами в экономике ежегодно растет стоимость добычи и производства энергоресурсов, стоимость материалов и оборудования, увеличивается заработная плата в отраслях, - сообщили в пресс-службе РСТ.

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ИСТОЧНИК KP.RU