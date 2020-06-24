Врачи не смогли спасти еще трех зараженных коронавирусом

24 Июнь 2020 2020-06-24T21:56:19+03:00

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По данным на 24 июня 2020 года, от коронавирусной инфекции в Ростовской области скончались еще три человека.

Общее количество жертв опасной болезни на данный момент составляет 97 человек.

Новыми жертвами инфекции стали 37-летний мужчина, имеющий хронические заболевания почек и эндокринной системы, 58-летняя женщина, страдающая болезнью сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также её ровесник с заболеванием сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения.

Напомним, что за весь период в Ростовской области коронавирусом заразились уже 8 950 человек. Стоит отметить, что все они из разных возрастных категорий. В стационарах сейчас содержатся 722 пациента. Из них 29 находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.

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Новых случаев – 153, выздоровели – 4109, в тяжелом состоянии – 49 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU