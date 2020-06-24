Парад Победы состоялся в Новочеркасске

24 Июнь 2020 2020-06-24T22:10:05+03:00

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Парад Победы состоялся не только в Ростове-на-Дону, праздничное шествие военных было организовано и в Новочеркасске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Праздничное шествие началось после минуты молчания. Первыми строевым шагом выдвинулись барабанщики, которые и задали темп и ритм параду.

По центральной площади города, чеканя каждый шаг, прошли знаменосцы. Участниками исторической части парада были 103 военных, на них была надета форма военного времени.

Затем прошли мотострелки, танкисты, связисты и, кроме того, женщины-военнослужащие. Взорам ветеранов были представлены 60 единиц техники, в том числе танки, боевые машины пехоты.

С трибун за шествие наблюдали ветераны. Стоит отметить, что в их числе были и те, кто принял участие в параде 1945 года в Москве.

- У нашего поколения, не видевшего войны, есть возможность выразить благодарность ветеранам за все, что они сделали для мирной жизни, - заявил замглавы региона Михаил Корнеев.

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ИСТОЧНИК KP.RU