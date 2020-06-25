2020-06-25T19:19:14+03:00
Происшествия

За обман дольщиков в Ростове осудили застройщика

Его обвинили в хищении 600 миллионов рублей
Виктория Никитина
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Застройщика в Ростове осудили за хищение средств у дольщиковЗастройщика в Ростове осудили за хищение средств у дольщиковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В донской столице вынесли приговор руководителю строительной фирмы Александру Апанасенко.

Решение огласил Советский районный суд, он признал застройщика виновным в хищении более 600 миллионов рублей у дольщиков. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

В ходе следствия было установлено, что обвиняемый заключил договоры долевого строительства жилых домов с 327 гражданами на общую сумму 600 миллионов рублей. Но дома так и не были построены. Таким образом, у двух человек он похитил 7,6 миллионов рублей. Из-за этих неправомерных действий строительная компания потеряла свою репутацию и обанкротилась.

- Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права занимать определенные должности на три года, - сообщили в Генпрокуратуре. - В целях возмещения ущерба, причиненного гражданам, на имущество Апанасенко наложен арест.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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