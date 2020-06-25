В Ростове по неизвестной причине вспыхнула заброшенная база отдыха
В донской столице сгорела заброшенная база отдыха.
Инцидент произошел на Зеленом острове в Пролетарском районе около половины десятого утра 24 июня. Возгорание случилось на территории бывшей базы отдыха "Красный Аксай". Пламя было зафиксировано камерами наблюдения МБУ «Защита и безопасность» Управления по делам ГО и ЧС города Ростова-на-Дону. Пожарные по сигналу очень оперативно прибыли на место происшествия.
- Спасатели развернули мотопомпу для обеспечения водой пожарных расчетов. В 11:38 пожар ликвидировали, - сообщили в пресс-службе управления ГО И ЧС по РО.
В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал.
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ИСТОЧНИК KP.RU