В Ростове по неизвестной причине вспыхнула заброшенная база отдыха

25 Июнь 2020 2020-06-25T21:12:14+03:00

В Ростове сгорела заброшенная база отдыха на Зеленом острове Фото: "КП" Архив

На ликвидацию огня пожарным потребовалось два часа

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В донской столице сгорела заброшенная база отдыха.

Инцидент произошел на Зеленом острове в Пролетарском районе около половины десятого утра 24 июня. Возгорание случилось на территории бывшей базы отдыха "Красный Аксай". Пламя было зафиксировано камерами наблюдения МБУ «Защита и безопасность» Управления по делам ГО и ЧС города Ростова-на-Дону. Пожарные по сигналу очень оперативно прибыли на место происшествия.

- Спасатели развернули мотопомпу для обеспечения водой пожарных расчетов. В 11:38 пожар ликвидировали, - сообщили в пресс-службе управления ГО И ЧС по РО.

В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU