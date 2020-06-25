2020-06-25T21:31:47+03:00
Общество

Ростовчане попросили запретить катание на велосипедах по центру города

Местных жителей беспокоит то, что велосипедисты слишком сильно разгоняются
Виктория Никитина
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В Ростове попросили запретить движение велосипедистов по центру городаВ Ростове попросили запретить движение велосипедистов по центру городаФото: "КП" Архив
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В Ростове местные жители попросили ограничить движение велосипедистов по центру города.

Соответствующая инициатива появилась на портале "Активный ростовчанин". По словам автора петиции, необходимо установить дорожные знаки, запрещающие передвижение на велосипедах в центре донской столицы, а именно, на улице Пушкинской.

- Существующие там специальные дорожки не помогли, так как велосипедисты их игнорируют. Они катаются непосредственно по центральной аллее сквозь толпы, - написала ростовчанка.

Кроме того, она добавила, что некоторые горожане на двухколесном транспорте развивают слишком высокую скорость. На сегодняшний день обращение поддержал только один человек, еще шестеро высказались против.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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