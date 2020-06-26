2020-06-26T09:13:13+03:00
Происшествия

В Новочеркасске двухлетний малыш погиб после падения с пятого этажа

Вероятно, ребенок остался без присмотра родителей
Виктория Никитина
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В Ростовской области двухлетний малыш разбился при падении из окнаВ Ростовской области двухлетний малыш разбился при падении из окнаФото: "КП" Архив
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Несчастный случай с малышом произошел в Новочеркасске.

Двухлетний ребенок облокотился на москитную сетку в квартире на пятом этаже и выпал из окна. Малыша доставили в больницу, но он скончался от полученных травм. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Следователи предполагают, что трагедия произошла из-за того, что взрослые оставили ребенка без присмотра. В ходе расследования специалисты оценят действия родителей мальчика, а также должностных лиц органов опеки.

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Пятилетний малыш выпал из окна квартиры на втором этаже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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