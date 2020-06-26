2020-06-26T10:48:39+03:00
Происшествия

Припарковался в «Пятерочку»: в Ростове машина протаранила магазин

ЧП произошло в Александровке
Иван ТИМОФЕЕВ
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Авария произошла утром, 26 июня, в Александровке. Фото: соцсетиАвария произошла утром, 26 июня, в Александровке. Фото: соцсети
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Сегодня, 26 июля, в донской столице произошло ДТП с участием отечественного автомобиля. Как рассказали очевидцы в городском паблике, водитель пытался припарковаться около супермаркета, но не справился с управлением и на скорости влетел в стеклянную дверь супермаркета.

От удара дверь разлетелась на мелкие осколки. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что на Дону столкнулись два легковых автомобиля. Ранения получили два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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