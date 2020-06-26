2020-06-26T14:38:10+03:00
Общество

В МФЦ аншлаг и все без масок: в Ростове осудили горожан, забывших о вирусе

Дискуссия возникла в социальных сетях
Иван ТИМОФЕЕВ
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Около входа в МФЦ - большая очередь.Фото: соцсетиОколо входа в МФЦ - большая очередь.Фото: соцсети
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Сегодня, 26 июня, в городском паблике появилась информация о том, что в МФЦ, которые открылись на этой не деле по распоряжению губернатора Василия Голубева, аншлаг.

На входе в учреждение на Северном – огромная очередь. При этом практически ни у кого на лице нет масок, а люди не соблюдают дистанцию в полтора метра.

- Очередь у МФЦ на Королёва, 9. В масках всего лишь два человека. Все стоят толпой, вируса уже никто не боится, - написал очевидец.

Он же выложил фотофакт.

Под постом пользователи оставили десятки комментариев. Подписчики осудили посетителей МФЦ за наплевательское отношение к своему здоровью.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что Василий Голубев подписал распоряжение, смягчающее ограничительные меры в регионе. Теперь работают спортзалы, магазины, но парки все еще закрыты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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