В МФЦ аншлаг и все без масок: в Ростове осудили горожан, забывших о вирусе

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:38:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 26 июня, в городском паблике появилась информация о том, что в МФЦ, которые открылись на этой не деле по распоряжению губернатора Василия Голубева, аншлаг.

На входе в учреждение на Северном – огромная очередь. При этом практически ни у кого на лице нет масок, а люди не соблюдают дистанцию в полтора метра.

- Очередь у МФЦ на Королёва, 9. В масках всего лишь два человека. Все стоят толпой, вируса уже никто не боится, - написал очевидец.

Он же выложил фотофакт.

Под постом пользователи оставили десятки комментариев. Подписчики осудили посетителей МФЦ за наплевательское отношение к своему здоровью.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что Василий Голубев подписал распоряжение, смягчающее ограничительные меры в регионе. Теперь работают спортзалы, магазины, но парки все еще закрыты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что открыли в Ростове-на-Дону, последние новости на 25 июня 2020: уже можно в спортзал, но не в парки

Что открыли в Ростове-на-Дону, последние новости на 25 июня 2020: губернатор смягчил ограничительные меры в регионе

Что открыли в Ростове-на-Дону, последние новости на 25 июня 2020: губернатор Ростовской области на этой неделе подписал очередной документ о смягчении действующих в Ростовской области ограничений. Согласно постановлению №560, с этой недели на Дону могут открыть свои двери для посетителей фитнес-центры исходя из площади четыре квадратных метра на одного посетителя и спортивные организации на открытых объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU