2020-06-26T19:57:11+03:00
Общество

Ростов вошел в пятерку городов-любителей "Гарри Поттера"

Донская столица занимает вторую строчку после Екатеринбурга
Виктория Никитина
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Ростов занял второе место среди любителей "Гарри Поттера"Ростов занял второе место среди любителей "Гарри Поттера"Фото: "КП" Архив
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Одни из самых ярых фанатов истории о "мальчике, который выжил", являются ростовчане. Донская столица занимает второе место среди городов-фанатов "Гарри Поттера".

Рейтинг составил сайт "Авито" ко дню рождения книги о знаменитом волшебнике - 26 июня 1997 года. Именно в этот день в Англии свет увидел первый тираж произведения, а в России "Гарри Поттер и философский камень" появился в 2000 году.

Стоит отметить, что в этом году интерес к книгам о "мальчике, который выжил" в донской столице увеличился более, чем в два раза. Третье место среди любителей "поттерианы" занимает Нижний Новгород. Замыкают топ-5 Воронеж (четвертое место) и Москва (пятое место). В десятку городов, где востребован Гарри Поттер, также вошли Санкт-Петербург, Краснодар, Тольятти, Уфа и Ижевск.

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Бренд «Гарри Поттер» оценивается в 15 миллиардов долларов.

Юный волшебник обогатил всех, кто имеет к нему хоть какое-то отношение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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