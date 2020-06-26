2020-06-26T20:54:23+03:00
Спорт

Василий Вакуленко организует встречу с фанатами СКА 8 июля

Для тех, кто не сможет прийти, пройдет текстовая трансляция
Виктория Никитина
Поделиться:
Баста проведет встречу с фанатами СКА. Фото: аккаунт Василия Вакуленко в ИнстаграмБаста проведет встречу с фанатами СКА. Фото: аккаунт Василия Вакуленко в Инстаграм
Изменить размер текста:

Ростовский рэпер Баста и руководство футбольного клуба СКА запланировали встречу с болельщиками. О предстоящем мероприятии Василий Вакуленко написал на своей странице в Инстаграм.

- Кто не сможет попасть, будет трансляция. Присылайте свои вопросы, самые опасные, самые жесткие, хотелось бы позитивные тоже увидеть. Мы постараемся на них ответить, постараемся, чтобы наша встреча была информативна и пошла на пользу нашей донской земле и великому клубу СКА Ростов, - сообщил Баста.

Встреча будет проходить на стадионе СКА 8 июля, о времени проведения будет сообщено дополнительно. Для всех, кто не сможет прийти на встречу, будет организована трансляция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Воспитанник ростовского СКА вернулся в родной клуб.

Ранее он был полузащитником грузинского ФК "Рустави".

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За зверское убийство жены дончанин шесть лет проведет в колонии строгого режима
Василий Вакуленко организует встречу с фанатами СКА 8 июля
Ростов вошел в пятерку городов-любителей "Гарри Поттера"
В ростовском аэропорту задержали отказавшегося надеть маску дончанина
«Ему бы не дала»: эротическая звезда Мария Лиман показала, как бы выглядела, родись она мужчиной
Представления не будет: в Ростове-на-Дону закрылся "Театр 18+"
Когда в Ростове-на-Дону откроют кафе и парки: власти озвучили примерные сроки
Два года детей из Ростовской области насиловали в подвале
Голосование по поправкам в Конституцию РФ: «Ответственный выбор в пользу стабильного развития России»
В МФЦ аншлаг и все без масок: в Ростове осудили горожан, забывших о вирусе
У работников молочного завода под Ростовом нашли коронавирус
До 7,5% ставку по кредитам наличными и рефинансированию снижает ВТБ
Процесс утилизации отходов показал дончанам регоператор ГК «Чистый город»
Суд признал Кирилла Серебренникова виновным по делу о хищении 129 млн рублей
«Ростелеком» построит умное освещение в четырех городах Ростовской области
Россельхозбанк отмечает 20-летие
Управляющие компании совершенствуют онлайн-работу с клиентами
Припарковался в «Пятерочку»: в Ростове машина протаранила магазин