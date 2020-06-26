Василий Вакуленко организует встречу с фанатами СКА 8 июля

26 Июнь 2020 2020-06-26T20:54:23+03:00

Для тех, кто не сможет прийти, пройдет текстовая трансляция

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Ростовский рэпер Баста и руководство футбольного клуба СКА запланировали встречу с болельщиками. О предстоящем мероприятии Василий Вакуленко написал на своей странице в Инстаграм.

- Кто не сможет попасть, будет трансляция. Присылайте свои вопросы, самые опасные, самые жесткие, хотелось бы позитивные тоже увидеть. Мы постараемся на них ответить, постараемся, чтобы наша встреча была информативна и пошла на пользу нашей донской земле и великому клубу СКА Ростов, - сообщил Баста.

Встреча будет проходить на стадионе СКА 8 июля, о времени проведения будет сообщено дополнительно. Для всех, кто не сможет прийти на встречу, будет организована трансляция.

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ИСТОЧНИК KP.RU