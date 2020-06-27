Детские сады продолжат работу в режиме дежурных групп
Вчера губернатор Ростовской области Василий Голубев анонсировал новые послабления режима самоизоляции.
Было принято решение разрешить ростовчанам прогулки по паркам и посещение спортивных мероприятий. Кроме того, можно будет посетить зоопарк или расслабиться на летней веранде какого-нибудь кафе. Возобновят свою работу курортные отели и базы отдыха. Все эти изменения вступят в силу 29 июня.
Но стоит отметить, что детские сады пока продолжают свою работу только в режиме дежурных групп. Когда же дошкольные образовательные учреждения начнут работать в полном объеме остается неизвестным.
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Можно будет покататься на теплоходе и сходить в зоопарк.
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ИСТОЧНИК KP.RU