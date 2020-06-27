2020-06-27T09:27:26+03:00
Общество

Детские сады продолжат работу в режиме дежурных групп

Когда в полном объеме возобновят работу дошкольные учреждения, неизвестно
Виктория Никитина
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В Ростове в детских садах продолжают работать только дежурные группыВ Ростове в детских садах продолжают работать только дежурные группыФото: "КП" Архив
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Вчера губернатор Ростовской области Василий Голубев анонсировал новые послабления режима самоизоляции.

Было принято решение разрешить ростовчанам прогулки по паркам и посещение спортивных мероприятий. Кроме того, можно будет посетить зоопарк или расслабиться на летней веранде какого-нибудь кафе. Возобновят свою работу курортные отели и базы отдыха. Все эти изменения вступят в силу 29 июня.

Но стоит отметить, что детские сады пока продолжают свою работу только в режиме дежурных групп. Когда же дошкольные образовательные учреждения начнут работать в полном объеме остается неизвестным.

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Можно будет покататься на теплоходе и сходить в зоопарк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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