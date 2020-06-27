2020-06-27T15:07:27+03:00
Общество

Дончане хотят потратить 500 миллионов рублей на машины скорой помощи

В голосовании уже поучаствовали 30 тысяч человек
Виктория Никитина
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В Ростове местные жители хотят потратить полмиллиарда на машины скорой помощиВ Ростове местные жители хотят потратить полмиллиарда на машины скорой помощиФото: Илья БОГОМОЛОВ
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Жители донского региона хотят отдать 500 миллионов рублей на покупку машин скорой помощи.

Сейчас в Ростовской области проходит голосование в рамках губернаторского проекта «Народный совет». В нем за два дня уже приняли участие более 30 тысяч человек, они решают судьбу крупной суммы денег. Всего предстоит распределить 500 миллионов рублей. Самым популярным вариантом стали машины скорой помощи, за них проголосовали 16,3 тысячи человек.

На втором месте сейчас находятся легковушки для выездов терапевтов к пациентам. Третью строчку занимает закупка мебели для пищеблоков школ. Всего на голосование выставлены 10 направлений. По итогу должны остаться только три. На них и будет потрачена вся сумма.

- Впервые мы выделяем очень большие деньги на те цели, которые определят сами жители региона. Этим мы создаем путь для широкого включения людей в процесс выработки управленческих решений регионального масштаба, - заявил глава области Василий Голубев.

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На голосовании люди определят три основных направлениях, куда, по их мнению, следует направить средства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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