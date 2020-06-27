2020-06-27T16:05:47+03:00
Общество

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 27 июня 2020 года: 10 человек скончались от опасной инфекции

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 27 июня 2020 года: все погибшие имели хронические заболевания
Виктория Никитина
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В Ростовской области от коронавируса за сутки скончались 10 человекВ Ростовской области от коронавируса за сутки скончались 10 человекФото: "КП" Архив
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 27 июня 2020 года: общее количество умерших от коронавируса составляет 115 человек.

По последним данным было зафиксировано еще 10 смертей от коронавируса за день. Такие результаты дали патолого-анатомические вскрытия.

- Скончались от опасной болезни 92-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек; 80-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек и органов пищеварения; 82-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и сахарным диабетом; 73-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системы; 54-летний мужчина с гипертонической болезнью, хроническими заболеваниями эндокринологической системы, органов дыхания и печени; 69-летний мужчина с гипертонической болезнью и хроническим заболеванием почек; 76-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем; 50-летний мужчина с гипертонической болезнью; 59-летний мужчина с болезнью системы кровообращения и хроническим заболеванием почек; 64-летний мужчина с болезнями органов дыхания и пищеварения, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 115 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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