Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 27 июня 2020 года: 10 человек скончались от опасной инфекции
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 27 июня 2020 года: общее количество умерших от коронавируса составляет 115 человек.
По последним данным было зафиксировано еще 10 смертей от коронавируса за день. Такие результаты дали патолого-анатомические вскрытия.
- Скончались от опасной болезни 92-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек; 80-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек и органов пищеварения; 82-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и сахарным диабетом; 73-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системы; 54-летний мужчина с гипертонической болезнью, хроническими заболеваниями эндокринологической системы, органов дыхания и печени; 69-летний мужчина с гипертонической болезнью и хроническим заболеванием почек; 76-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем; 50-летний мужчина с гипертонической болезнью; 59-летний мужчина с болезнью системы кровообращения и хроническим заболеванием почек; 64-летний мужчина с болезнями органов дыхания и пищеварения, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 115 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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