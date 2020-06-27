В Ростовской области на волю выпусти 400 уток-крякв

27 Июнь 2020 2020-06-27T16:43:57+03:00

В естественную среду выпустили еще 30 благородных оленей и 35 ланей

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В Ростовской области в естественную среду обитания были выпущены 400 уток-крякв.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства донского региона. Стоит отметить, что на несколько недель раньше были выпущены на свободу еще 200 уток на территории Манычского производственного охотничьего участка в Веселовском районе.

Стоит отметить, что Манычский производственный охотничий участок закреплен за ФГБУ «Ростовское государственное опытное охотничье хозяйство». Его специалисты разводят оленей и ланей, а также птиц — уток, куропаток и фазанов.

В мае на простор вышли 30 благородных оленей и 35 ланей. По словам министра природных ресурсов и экологии региона Михаила Фишкина, сохранение биологического разнообразия - это одна из важнейших задач.

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Правда, до тех пор, пока они адаптируются к самостоятельной жизни, их будут подкармливать на спецплощадках.

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ИСТОЧНИК KP.RU