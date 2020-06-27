Среди новых зараженных коронавирусом большинство люди среднего возраста
За минувшие сутки в Ростовской области коронавирусом заразились 116 человек. Из них большинство, а именно 46,6%, люди в возрасте от 46 до 65 лет.
На втором месте жители от 18 до 45 лет. А самый меньший процент зараженных приходится на стариков и детей
- Среди новых заболевших 30,2% - в возрасте от 18 до 45 лет, 46,6% - от 46 до 65 лет, 14,6% - от 66 до 79 лет, 6% - старше 80 лет, 2,6% - дети, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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