Среди новых зараженных коронавирусом большинство люди среднего возраста

27 Июнь 2020 2020-06-27T17:06:21+03:00

46,6% заболевших за минувшие сутки в возрасте от 46 до 65 лет

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За минувшие сутки в Ростовской области коронавирусом заразились 116 человек. Из них большинство, а именно 46,6%, люди в возрасте от 46 до 65 лет.

На втором месте жители от 18 до 45 лет. А самый меньший процент зараженных приходится на стариков и детей

- Среди новых заболевших 30,2% - в возрасте от 18 до 45 лет, 46,6% - от 46 до 65 лет, 14,6% - от 66 до 79 лет, 6% - старше 80 лет, 2,6% - дети, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU