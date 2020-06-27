2020-06-27T18:24:35+03:00
Общество

Аномально жаркий июль ожидается в донском регионе

Среднемесячная температура будет выше нормы
Виктория Никитина
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В июле в Ростове ожидается аномальная жараВ июле в Ростове ожидается аномальная жараФото: "КП" Архив
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Жителям донского региона синоптики пообещали аномально жаркий июль. О погоде на середину лета сообщает портал RostovGazeta со ссылкой на ведущего синоптика Ростовского гидрометцентра Ольгу Чупрову.

- Среднемесячная температура воздуха в регионе ожидается выше нормы, количество осадков около и меньше нормы. То есть июль будет довольно-таки сухим и жарким, - сообщила синоптик.

Согласно ее прогнозу, в течение следующего месяца часто будут идти кратковременные дожди с грозами. В первые десять дней ожидается ощутимое похолодание. Ночью температура будет опускаться до +17...+22, а днем поднимется до +27...+32 градусов. По востоку области - до +35...+37.

А с 10 по 20 июля ночная температура будет немного выше: +19...+24 выше нуля. Дневная тоже увеличится на несколько градусов: до +28...+33 градусов.

- Где-то ближе к 25-27 числу в отдельных районах потеплеет до 36-38 градусов, - сообщила Ольга Чупрова.

Уже с 20 по 30 июля ночью ожидается +20...+25 градусов, днем - +33...+38. По востоку региона температура может повыситься до 40 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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