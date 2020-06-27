Излечиться от коронавируса смогли уже 5 353 человека
Сегодня, впервые за весь период пандемии количество выздоровевших в два раза превысило количество зараженных.
Таким образом, за минувшие сутки заболели 116 человек, а выздоровел 271. Следовательно, общее количество поборовших инфекцию достигло 5 353 человек.
Но пока все еще очень большое количество зараженных находятся в больницах. 30 человек из общего количества находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Кроме того, врачи не смогли спасти жизни уже 115 человек.
Радует лишь то, что количество зараженных за сутки постепенно начало уменьшаться и донской регион стал поэтапно выходить из режима самоизоляции.
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Среди новых зараженных коронавирусом большинство люди среднего возраста.
46,6% заболевших за минувшие сутки в возрасте от 46 до 65 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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