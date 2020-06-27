На старом автовокзале Ростова перевернулась иномарка
В донской столице произошло ДТП с участием двух иномарок.
Авария случилась сегодня, 27 июня, около часа дня на проспекте Шолохова, вблизи старого автовокзала. На перекрестке неравнозначных дорог (со стороны проспекта Мира) столкнулись Lada Granta и Lifan Solano.
В результате сильного удара китайская иномарка перевернулась. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.
- По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU