2020-06-27T22:49:00+03:00
Спорт

Оперштаб РПЛ: почему "Ростов" имел право включить в заявку Хорена Байрамяна

У игрока 12 июня был положительный тест на коронавирус
Виктория Никитина
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Почему Хорен Байрамян был включен в заявку на матч с "Арсеналом"Почему Хорен Байрамян был включен в заявку на матч с "Арсеналом"Фото: с сайта РФПЛ.
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В оперативном штабе РПЛ объяснили, почему донской клуб имел право включить в заявку на матч с "Арсеналом" Хорена Байрамяна.

Напомним, что у футболиста на 12 июня тест на коронавирус выдал положительный результат. Клуб незамедлительно проинформировал об этом Роспотребнадзор и игрока тут же изолировали и за его состоянием велось тщательное наблюдение.

Всё это время состояние Байрамяна оценивалось как удовлетворительное. В течение следующих 10 дней со дня обнаружения коронавирусной инфекции он сдал еще несколько тестов и они показали отрицательные результат. Последнее исследование Хорен прошел за сутки до игры против «Арсенала».

Строго в соответствии с требованиями Роспотребнадзора после 14-дневного карантина игрок возобновил тренировки и был включен в заявку на матч против «Арсенала».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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