2020-06-28T09:14:48+03:00
Общество

День молодежи в донском регионе отпраздновали онлайн

Самые активные представители смогли поучаствовать в викторине
Виктория Никитина
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День молодежи в Ростовской области прошел онлайн. Фото: правительство РОДень молодежи в Ростовской области прошел онлайн. Фото: правительство РО
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В Ростовской области отпраздновали День молодежи в режиме онлайн. Оставшуюся без развлечений на время самоизоляции донскую молодежь решили не лишать праздника.

Стоит отметить, что огромное количество мероприятий из-за пандемии было перенесено на август, но интересные активности оставили в социальных сетях комитета по молодежной политике Ростовской области. Здесь можно было принять участие в трендовом челлендже и увидеть видеопоздравление от представителей молодежных сообществ региона. Для самых активных и талантливых даже запустили викторину с памятными подарками.

- Главная задача комитета - активно содействовать созданию условий для максимального раскрытия творческого и интеллектуального потенциала молодежи Дона, - отметил руководитель ведомства Юрий Лескин.

Также юные дончане смогли поучаствовать в челлендже Росмолодежи. Отметим, его можно найти в социальных сетях под едиными хештегами #ДеньМолодежи2020 и #YouthDay2020. Участники сердечно поздравили друг друга, вспомнили самые памятные моменты школьной жизни, выпускного вечера и фотографии встреч с друзьями.

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Желающих ждут с 15 до 22 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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