О чрезвычайной пожароопасности дончан предупредили спасатели

28 Июнь 2020 2020-06-28T09:35:23+03:00

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О высоком классе пожарной опасности дончанам сообщили представители ГУ МЧС по Ростовской области.

Так, с 28 по 30 июня на Дону ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс). Она сохранится в юго-восточных, а местами даже и в северо-восточных, северо-западных районах, в Приазовье и ожидается местами в северо-западных (Кашарский, Миллеровский, Тарасовский, Каменский) районах Ростовской области.

Четвертый класс пожарной опасности сохранится в центральных, местами в северо-западных районах, Приазовье и ожидается в южных районах и Приазовье, в том числе в Ростове-на-Дону.

- В связи с этим запрещено жечь на улице костры, бросать непотушенные окурки, спички, а также другие предметы, которые могут спровоцировать пожар. Стоит помнить, что период чрезвычайной пожароопасности происшествие может случиться в одну секунду, а чья-то халатность может стоить людям жизни, - напомнили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU