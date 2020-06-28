О чрезвычайной пожароопасности дончан предупредили спасатели
О высоком классе пожарной опасности дончанам сообщили представители ГУ МЧС по Ростовской области.
Так, с 28 по 30 июня на Дону ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс). Она сохранится в юго-восточных, а местами даже и в северо-восточных, северо-западных районах, в Приазовье и ожидается местами в северо-западных (Кашарский, Миллеровский, Тарасовский, Каменский) районах Ростовской области.
Четвертый класс пожарной опасности сохранится в центральных, местами в северо-западных районах, Приазовье и ожидается в южных районах и Приазовье, в том числе в Ростове-на-Дону.
- В связи с этим запрещено жечь на улице костры, бросать непотушенные окурки, спички, а также другие предметы, которые могут спровоцировать пожар. Стоит помнить, что период чрезвычайной пожароопасности происшествие может случиться в одну секунду, а чья-то халатность может стоить людям жизни, - напомнили в ведомстве.
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