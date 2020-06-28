Продлить дорогу на Пацаева потребовали местные жители

28 Июнь 2020 2020-06-28T09:47:52+03:00

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Один из жителей донской столицы опубликовал свою инициативу на сайте "Активный ростовчанин", в которой попросил продлить дорогу на улице Пацаева.

Речь идет об участке проезжей части до перекрестка проспекта Королева и бульвара Комарова. Как считает автор петиции, это позволит разгрузить улицу Добровольского, а также ее пересечения с улицей Волкова, Комарова и Королева.

- Сейчас здесь грунтовая дорога, оставшаяся с прежних времен. На ней появились стоянка и насыпи земли, - написал в обращении ростовчанин.

Чтобы этот вопрос рассмотрели власти, необходимо за три месяца набрать не менее 500 голосов.

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ИСТОЧНИК KP.RU