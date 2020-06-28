2020-06-28T10:43:02+03:00
Общество

Центральные ростовские улицы останутся без горячей воды на две недели

Причиной тому станут работы для подготовки к отопительному сезону
Виктория Никитина
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14 дней без горячей воды ожидают жителей центра Ростова14 дней без горячей воды ожидают жителей центра РостоваФото: "КП" Архив
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В донской столице без горячего водоснабжения на две недели останутся центральные улицы города.

Причиной этих отключений станет проведение работ по подготовке к отопительному сезону в зимнее время. Стоит отметить, что это будет уже третий этап плановых работ на теплосетях. Из-за этого на 14 дней без горячего водоснабжения останутся дома в границах улиц Набережная реки Дон, проспекта Сиверса, Мечникова, Текучева, проспектов Театральный, Шолохова, улиц 22, 21 Линия.

Прошлые два этапа выявили десятки дефектов, в данный момент проводятся восстановительные работы.

- Из 179 котельных плановые работы завершены на 86. Кроме того, сейчас проходят капитальный ремонт и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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