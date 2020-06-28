2020-06-28T11:21:45+03:00
Общество

Увеличить количество детских садов и школ просят жители Ленинского района

Пока обращение поддержали только два человека
Виктория Никитина
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В Ростове попросили увеличить количество школ и детских садов в центральном районе городаВ Ростове попросили увеличить количество школ и детских садов в центральном районе городаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В донской столице местные жители Ленинского района посчитали, что им катастрофически не хватает имеющихся детских садов и школ.

Горожане утверждают, что все они переполнены до отказа. А сейчас на улице Мечникова, как грибы вырастают сразу несколько жилых комплексов. По словам автора петиции на сервисе "Активный ростовчанин", вблизи в этом месте находятся только два образовательных учреждения.

- Рядом есть гимназия № 52 и лицей № 57, они переполнены. Переполнен и детский сад, который относится к лицею, - говорится в тексте обращения.

Местная жительница настоятельно попросила построить новые образовательные учреждения в этом районе. На вчерашний день обращение поддержали только два человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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