Увеличить количество детских садов и школ просят жители Ленинского района

28 Июнь 2020 2020-06-28T11:21:45+03:00

В Ростове попросили увеличить количество школ и детских садов в центральном районе города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока обращение поддержали только два человека

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В донской столице местные жители Ленинского района посчитали, что им катастрофически не хватает имеющихся детских садов и школ.

Горожане утверждают, что все они переполнены до отказа. А сейчас на улице Мечникова, как грибы вырастают сразу несколько жилых комплексов. По словам автора петиции на сервисе "Активный ростовчанин", вблизи в этом месте находятся только два образовательных учреждения.

- Рядом есть гимназия № 52 и лицей № 57, они переполнены. Переполнен и детский сад, который относится к лицею, - говорится в тексте обращения.

Местная жительница настоятельно попросила построить новые образовательные учреждения в этом районе. На вчерашний день обращение поддержали только два человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU