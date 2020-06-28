2020-06-28T12:15:55+03:00
Общество

В Ростовской области от коронавируса за сутки излечились 129 человек

Общее количество выздоровевших достигло почти 5,5 тысяч человек
Виктория Никитина
Поделиться:
За сутки коронавирус победили 129 человекЗа сутки коронавирус победили 129 человекФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В донской столице с каждым днем увеличивается количество излечившихся от опасной инфекции.

В общей сложности победить коронавирус смогли уже 5 482 человека. За сутки COVID-19 отступил у 129 человек.

Напомним, что вчера излечились от коронавируса в два раза больше человек, чем заболели.

Но пока количество зараженных тоже растет. На данный момент подхватили опасный вирус 9 420 человек. 35 дончан из общего количества подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Кроме того, скончались уже 117 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Излечиться от коронавируса смогли уже 5 353 человека.

За минувшие сутки выздоровел 271 человек.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В родной ростовский клуб СКА вернулся полузащитник Никита Васильев
В Ростовской области от коронавируса за сутки излечились 129 человек
Увеличить количество детских садов и школ просят жители Ленинского района
Центральные ростовские улицы останутся без горячей воды на две недели
Продлить дорогу на Пацаева потребовали местные жители
О чрезвычайной пожароопасности дончан предупредили спасатели
День молодежи в донском регионе отпраздновали онлайн
Оперштаб РПЛ: почему "Ростов" имел право включить в заявку Хорена Байрамяна
На старом автовокзале Ростова перевернулась иномарка
Излечиться от коронавируса смогли уже 5 353 человека
Аномально жаркий июль ожидается в донском регионе
Среди новых зараженных коронавирусом большинство люди среднего возраста
В Ростовской области на волю выпусти 400 уток-крякв
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 27 июня 2020 года: 10 человек скончались от опасной инфекции
Дончане хотят потратить 500 миллионов рублей на машины скорой помощи
"Ласточки" снова поедут из Ростова в Туапсе