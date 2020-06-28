В Ростовской области от коронавируса за сутки излечились 129 человек

28 Июнь 2020 2020-06-28T12:15:55+03:00

За сутки коронавирус победили 129 человек Фото: "КП" Архив

Общее количество выздоровевших достигло почти 5,5 тысяч человек

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В донской столице с каждым днем увеличивается количество излечившихся от опасной инфекции.

В общей сложности победить коронавирус смогли уже 5 482 человека. За сутки COVID-19 отступил у 129 человек.

Напомним, что вчера излечились от коронавируса в два раза больше человек, чем заболели.

Но пока количество зараженных тоже растет. На данный момент подхватили опасный вирус 9 420 человек. 35 дончан из общего количества подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Кроме того, скончались уже 117 человек.

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Излечиться от коронавируса смогли уже 5 353 человека.

За минувшие сутки выздоровел 271 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU